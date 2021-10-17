Ярмоленко вышел на замену

Вест Хэм Ярмоленко в рамках 8 тура английской Премьер-лиги победил Эвертон (1:0). Украинец появился на футбольном поле на 4 компенсированной минуте к основному времени.

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Ярмоленко провел на поле 1 минуту и успел только один раз коснуться мяча.

Для футболиста сборной Украины это 10 матч за Вест Хэм в сезоне. В сезоне-2021/2022 Андрей только дважды выходил в стартовом составе лондонцев.

Малиновский во второй раз не попал к старту

Аталанта Руслана Малиновского в 8 туре итальянской Серии А разгромила Эмполи (4:1). Украинец во второй раз в сезоне не попал в стартовый состав своей команды.

Руслан появился на футбольном поле на 68 минуте. Украинец отыграл 23 минуты – это наименьшее количество времени, которое Малиновский провел за Аталанту в действующем сезоне.

В матче с Эмполи Малиновский успел нанести 1 удар в створ ворот соперника, сделал 12 точных передач, отдал 1 ключевой пас, сделал 1 неудачная обводка, проиграл единственное единоборство.