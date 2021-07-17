Голевой триллер в Португалии

16 июля на украинский клуб ждал непростой экзамен против чемпионок и обладательниц Кубка Испании – Мадрид. В поединке группы было забито аж 9 голов, но больше всего запомнилось первое взятие ворот испанок.

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Украинский голкипер Ирина Славич размочила нули на табло. Вратарь продемонстрировала фристайл, набив несколько раз мяч и из собственных ворот метко попала в ворота соперниц – 1:0 мяч залетел за воротничок испанскому голкиперу.

Видео гола Славич

Дальше на песке были настоящие футбольные качели, команды по очереди выходили вперед в счете. Красивые голы удались Юлии Костюк и Марии Тихоновой. За три минут до завершения основного времени поединка украинки смогли сравнять счет и перевести матч в овертайм. Сделала это Анастасия Клипаченко, которая бильярдным ударом отправила мяч прямо в угол ворот – 4:4.

Все решалось в дополнительном времени. Ирина Дубицкая стала одной из героинь встречи. Футболистка пробила угол, мяч после отскока от песка прошил сетку ворот – 5:4 волевая победа Мрии.

Мрия – Мадрид видеообзор матча