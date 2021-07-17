Гольовий трилер у Португалії

16 липня на український клуб чекав непростий екзамен проти чемпіонок та володарок Кубка Іспанії – Мадрид. У поєдинку групи було забито аж 9 голів, але найбільше запам'яталось перше взяття воріт іспанок.

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Українська голкіперка Ірина Славич розмочила нулі на табло. Воротарка продемонструвала фристайл, набивши декілька разів м'яч та з власних воріт влучно поцілила у ворота суперниць – 1:0 м'яч залетів за комірець іспанській голкіперці.

Відео голу Славич

Далі на піску були справжні футбольні гойдалки, команди по черзі виходили вперед у рахунку. Красиві голи вдались Юлії Костюк та Марії Тихоновій. За три хвилин до завершення основного часу поєдинку українки спромоглись зрівняти рахунок та перевести матч в овертайм. Зробила це Анастасія Кліпаченко, яка більярдним ударом відправила м'яч прямо у кут воріт – 4:4.

Все вирішувалось у додатковому часі. Ірина Дубицька стала однією з героїнь зустрічі. Футболістка пробила кут, м'яч після відскоку від піску прошив сітку воріт – 5:4 вольова перемога Мрії.

Мрія – Мадрид відеоогляд матчу