Сумасшедший гол был забит в матче 3-го тура чемпионата Швеции между командами "Сириус" и "Хеккен" (2:2).

Сумасшедший гол из центра поля

На 17-й минуте встречи 22-летний полузащитник гостей Далехо Ирандуст перехватил мяч после неточной передачи соперника на своей половине поля и сильно пробил примерно с 60 метров, пишет 24 канал.

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Пока мяч летел к воротам соперника, голкипер "Сириуса" Лукас Йонссон, пятясь, пытался сделать все возможное, чтобы спасти ситуацию, но в итоге лишь врезался в штангу. Звон стоял на весь стадион.

Видео гола Ирандуста

22-летний Ирандуст является воспитанником "Хеккена". В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.