Воротар ледь не вбився: футболіст забив супергол ударом зі своєї половини поля – відео
Божевільний гол був забитий у матчі 3-го туру чемпіонату Швеції між командами "Сіріус" і "Хеккен" (2:2).
Божевільний гол з центра поля
На 17-й хвилині зустрічі 22-річний півзахисник гостей Далехо Ірандуст перехопив м'яч після неточної передачі суперника на своїй половині поля і сильно пробив приблизно з 60 метрів, пише 24 канал.
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Поки м'яч летів до воріт суперника, голкіпер "Сіріуса" Лукас Йонссон, задкуючи, намагався зробити все можливе, щоб врятувати ситуацію, але в підсумку лише врізався об штангу. Дзвін стояв на весь стадіон.
Відео голу Ірандуста
22-річний Ірандуст є вихованцем "Хеккена". У нинішньому сезоні він провів за клуб вісім матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав дві результативні передачі.