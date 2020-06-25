Божевільний гол був забитий у матчі 3-го туру чемпіонату Швеції між командами "Сіріус" і "Хеккен" (2:2).

Божевільний гол з центра поля

На 17-й хвилині зустрічі 22-річний півзахисник гостей Далехо Ірандуст перехопив м'яч після неточної передачі суперника на своїй половині поля і сильно пробив приблизно з 60 метрів, пише 24 канал.

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Поки м'яч летів до воріт суперника, голкіпер "Сіріуса" Лукас Йонссон, задкуючи, намагався зробити все можливе, щоб врятувати ситуацію, але в підсумку лише врізався об штангу. Дзвін стояв на весь стадіон.

Відео голу Ірандуста



22-річний Ірандуст є вихованцем "Хеккена". У нинішньому сезоні він провів за клуб вісім матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав дві результативні передачі.