"Аталанта" благодаря голу Малиновского совершила невероятный камбэк в матче с "Лацио": видео
"Аталанта" Руслана Малиновского 24 июня принимала "Лацио" в матче 37 тура Серии А. Хозяева поля смогли сделать камбэк со счета 0:2 и забить три мяча подряд.
Аталанта – Лацио 3:2
Голы: Гозенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 79 – Де Рон, 5 (авт. Аталанта), Милинкович-Савич, 11
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- В прошлом туре "Аталанта" дома принимала "Сассуоло". Благодаря дублю Сапаты, Дьимсити, а также автоголу Бурабии разгромили соперника – 4:1.
- "Лацио" же сыграло товарищеский поединок с "Тернаной". Матч был под контролем хозяев, которые на классе победили соперника с крупным счетом – 7:2.
Начало за "Лацио"
Со стартовых минут на поле появился украинец Руслан Малиновский.
На 5-й минуте супермомент, чтобы открыть счет, был у "Аталанты". Сапата вышел сам на сам, но мяч после удара пролетел рядом со штангой, судья зафиксировал офсайд.
Сразу острота от "Лацио", которая завершилась голом. Быстрая контратака с фланга завершилась прострелом в штрафную, где Мартен де Рон срезал мяч в собственные ворота – 0:1.
"Аталанта" старалась сравнять счет в дебюте встречи, но острее были гости.
На 11-й минуте "Лацио" увеличило счет. Милинкович-Савич решил взять на себя игру и пробить, мяч метко попал во владения Голлини – 0:2.
Убедительная 15-минутка была от гостей встречи. Опасный штрафной заработали хозяева поля. К мячу подошел украинец Малиновский, но его мощный удар попал в стенку хозяев.
Дальним ударом Иммобиле решил проверить голкипера хозяев, мяч пролетел рядом со стойкой. Сразу атака от "Лацио", Гомес развернувшись в штрафной соперников нанес удар – голкипер на месте.
Опять же Иммобиле проверил на бдительность голкипера "Аталанты" – рядом со стойкой. Очень хороший удар выдался у Малиновского – Стракоша в прекрасном прыжке спас команду.
Корреа нанес удар с линии штрафной "Аталанты" – Голлини легко забрал мяч в руки.
На 39-й минуте "Аталанте" удалось сократить счет благодаря блестящей комбинации. Футболист хозяев отдал верховую передачу с фланга, где в штрафной уже был Гозенс, который нанес прицельный удар головой – мяч полетел точно возле стойки. Счет – 1:2.
Гомес пробил низом по центру ворот, но Стракоша вытащил почти "мертвый" мяч – отличная игра голкипера.
Камбэк хозяев
Неплохую возможность забить потерял Гозенс. Он нашел возможность для удара, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота.
Гомес выполнил хорошую подачу в штрафную, но защитники сыграли надежно и выбили мяч подальше от ворот.
На 66-й минуте невероятный удар из-за пределов штрафной нанес Малиновский, мяч полетел точно в правую "девятку", счет равный – 2:2.
"Аталанта" дальше пыталась выйти вперед в счете. Гости во втором тайме показывали совсем другую игру, чем в первой части встречи.
На 79-й минуте команда украинца создала настоящее чудо. Гомес отдал хорошую передачу с углового, а Паломино отличным ударом головой забивает гол по центру ворот – 3:2. Команде удалось забить три мяча подряд.
Лукаку нанес удар с края штрафной, но мяч пролетел выше ворот.
Активный Гомес прекрасно обработал сложный пас, но пробил слишком слабо и прямо по центру ворот, голкипер отбил мяч.
Мурьель хорошо приложился по воротам соперника. Но один из защитников ногой чудом вытащил мяч с линии.
Итоговый счет матча – 3:2.
Обзор матча Аталанта – Лацио