Воротар румунського "Рапіду" Міхай Попа міг стати героєм своєї команди. Він двічі відбив пенальті. Але після другого удару його вилучили з поля, а суперники отримали право на третій удар.

Інцидент стався у гостьовому матчі "Рапіда" проти "Петролула" у другому за силою дивізіоні Румунії, пише 24 канал.

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Вже на 28-й хвилині "Рапід" залишився у меншості. А на 65-й хвилині у їх ворота було призначено пенальті.

З ударом Сергіу Арнауту 19-літній голкіпер справився. Але суддя заставив перебити удар, адже Міхей Попа вийшов з лінії воріт завчасно. Таке рішення арбітра розлютило воротаря "Рапіда", і за свої емоції він отримав жовту картку.

Другий удар пробивати направився Лоренцо Марінсеку. Але й він не переграв Міхея Попу. Та знову воротар порушив правила, покинувши лінію воріт достроково. Тож коли арбітр знову показав, що варто перебити пенальті, Міхей Попа ще більше розізлився. Та цього разу він отримав пряму червону картку. Після цього воротар навіть щосили вдарив ногою по штанзі.

Тож головному тренеру "Рапіда" довелося робити заміну. Замість Драгічану вийшов Тетару. А пробивати третій удар направився Давід Меса Кольї. Але він пробив вище.

Дивіться відео, як воротар двічі відбив пенальті та був вилучений

Матч так і закінчився внічию 0:0.