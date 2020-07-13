Чигринский превращается в форварда и помогает АЕКу одержать уверенную победу: видео
Украинский защитник Дмитрий Чигринский открыл счет и помог АЕКу одержать уверенную победу. Украинец превращается в настоящего лидера команды, этот гол стал третьим для него в этом сезоне.
В рамках 34 тура чемпионата Греции АЕК украинца Чигринского на выезде сыграл с "Панатинаикосом", пишет 24 канал.
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Лидер клуба
Чигринский начал матч со стартовых минут. Украинский защитник открыл счет уже на восьмой минуте. Этот гол стал третьим в сезоне для украинца.
Вскоре через восемь минут равновесие восстановил Димитриос Курбелис.
В конце первого тайма гостям все-таки удалось закончить первую 45-минутку лидером на табло, команду вывел вперед Нелсон Оливейра.
Казалось, что матч закончится с таким счетом, но Верде думал иначе. В компенсированное время второго тайма он удачно реализовал пенальти – 1:3.
Эта победа АЕКа стала четвертой подряд в чемпионате Греции.
АЕК, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. "Панатинаикос" (52) и располагается на 4 месте. Лидирует "Олимпиакос" с 86 пунктами.
Обзор матча Панатинаикос – АЕК
- В 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим "АЕКом" с возможностью продления на один сезон. Дебютировал за новую команду в июле в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" и помог удержать ничью 0:0.
- В марте этого же года продлил контракт с АЕКом до лета 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год. Чигринский помог команде завоевать первый за 24 года титул чемпиона Греции.