Украинский защитник Дмитрий Чигринский открыл счет и помог АЕКу одержать уверенную победу. Украинец превращается в настоящего лидера команды, этот гол стал третьим для него в этом сезоне.

В рамках 34 тура чемпионата Греции АЕК украинца Чигринского на выезде сыграл с "Панатинаикосом", пишет 24 канал.

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Лидер клуба

Чигринский начал матч со стартовых минут. Украинский защитник открыл счет уже на восьмой минуте. Этот гол стал третьим в сезоне для украинца.

Вскоре через восемь минут равновесие восстановил Димитриос Курбелис.

В конце первого тайма гостям все-таки удалось закончить первую 45-минутку лидером на табло, команду вывел вперед Нелсон Оливейра.

Казалось, что матч закончится с таким счетом, но Верде думал иначе. В компенсированное время второго тайма он удачно реализовал пенальти – 1:3.

Эта победа АЕКа стала четвертой подряд в чемпионате Греции.

АЕК, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. "Панатинаикос" (52) и располагается на 4 месте. Лидирует "Олимпиакос" с 86 пунктами.

Обзор матча Панатинаикос – АЕК