Вратарь отбил 2 пенальти и забил гол
21-летние футболисты встретились 4 мая. В течение игры Борнмут дважды уступал в счете. Причем при ничьей 1:1 в конце первого тайма Истли получили право на пенальти.
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Однако на пути гола стал Марк Траверс, который отразил удар с 11 метров.
После перерыва номинальные гости вновь вышли вперед. Когда до конца матча оставались считанные секунды, Борнмут пошел ва-банк.
Голкипер команды Треверс пришел на подачу углового и отметился голом! Мяч ирландца спас Бормунт от поражения.
На этом героизм вратаря не завершился. Команды определяли победителя в серии пенальти. Траверс отбил первый удар, что стало решающим. Борнмут реализовал свои попытки и получил кубок.
- Это была первая победа Борнмута в финале Hampshire Senior Cup с 1989 года. "Вишни" одержали победу в отложенном из-за коронавируса финале сезона 2019/20.