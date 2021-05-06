Воротар відбив 2 пенальті та забив гол
21-річні футболісти зустрілися 4 травня. Упродовж гри Борнмут двічі поступався у рахунку. При чому за нічиєї 1:1 наприкінці першого тайму Істлі отримали право на пенальті.
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Однак на заваді голу став Марк Траверс, який відбив удар з 11 метрів.
Після перерви номінальні гості знову вийшли вперед. Коли до кінця матчу залишалися лічені секунди, Борнмут пішов ва-банк.
Голкіпер команди Тревер прийшов на подачу кутового та відзначився голом! М'яч ірландця врятував Бормунт від поразки.
На цьому героїзм воротаря не завершився. Команди визначали переможця у серії пенальті. Траверс відбив перший удар, що стало вирішальним. Борнмут реалізував свої спроби та здобув кубок.
- Це була перша перемога Борнмута у фіналі Hampshire Senior Cup з 1989 року. "Вишні" здобули перемогу у відкладеному через коронавірус фіналі сезону 2019/20.