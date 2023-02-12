Отразил пенальти и умер: в Бельгии во время футбольного матча ушел из жизни 25-летний вратарь

Арне Эспеель имел все шансы завершить поединок любительского чемпионата Бельгии героем. Но судьба не дала ему доиграть этот матч.

Ужасная трагедия произошла в бельгийском футболе. Во время матча скончался бельгийский вратарь Арне Эспеель.

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Инцидент произошел в любительском чемпионате страны. Между собой встречались команды Вилькель Спорт и Вестрозебек. На 15-й минуте игроки последней команды получили право на пенальти.

Тогда Арне спас Вилькель Спорт от пропущенного гола, отразив удар. Но сразу после сейва Эспеель упал без сознания на поле и потерял сознание.

Медики сразу бросились к парню и пытались спасти игрока, но им это не удалось. Причина остановки сердца пока не разглашается. К моменту смерти ему было 25 лет.

Это крушение и шок для всех. Арне провел в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был очень отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готов прийти на помощь. Это действительно тяжелый удар. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба,

– заявил спортивный менеджер Вилькель Спорт Патрик Ротсерт.

Напомним, что недавно ушел из жизни эксигровщик сборной Украины Александр Радченко. Причины его смерти до сих пор неизвестны.