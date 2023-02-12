Жахлива трагедія сталась у бельгійському футболі. Під час матчу помер бельгійський воротар Арне Еспеель.

До теми Все з чистого листа: збірну Бельгії очолив тренер, якого з попередньої роботи звільнив Шахтар

Інцидент стався у аматорському чемпіонаті країни. Між собою зустрічались команди Вількель Спорт та Вестрозебек. На 15 хвилині гравці останньої команди отримали право на пенальті.

Тоді Арне врятував Вількель Спорт від пропущеного голу, відбивши удар. Але одразу після сейву Еспеель впав без свідомості на поле і знепритомнів.

Медики одразу кинулись до хлопця та намагались врятувати гравця, але їм це не вдалось. Причина зупинки серця поки не називається. На момент смерті йому було 25 років.

Це катастрофа та шок для всіх. Арне провів у клубі все своє життя і його дуже любили. Він був дуже чуйним хлопцем, завжди у гарному настрої та готовий прийти на допомогу. Це справді важкий удар. Насамперед для його сім'ї, а також для всього нашого клубу,

– заявив спортивний менеджер Вількель Спорт Патрік Ротсерт.

Нагадаємо, що нещодавно пішов з життя ексгравець збірної України Олександр Радченко. Причини його смерті також досі невідомі.