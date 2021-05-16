Рятівний гол Аліссона
Ліверпулю пропустив гол у дебюті гри. На 15 хвилині поєдинку Бобсон-Кану вивів Вест Бромвіч вперед. Та вже на 33 хвилині Салах відновив паритет.
Дивіться також Наполі переміг Фіорентину та зменшив шанси Ювентуса потрапити в Лігу чемпіонів: відео
У другому таймі Ліверпулю ніяк не вдавалося забити другий гол. Підопічним Юргена Клоппа було важливо здобути перемогу, щоб зберегти шанси потрапити в Лігу чемпіонів.
На 5 компенсованій до другого тайму хвилині Ліверпуль заробив кутовий: у штрафний господарів прийшов бразильський голкіпер Аліссон.
Воротар розмістився на ближній стійці та ударом головою замкнув навіс Александера-Арнольда. Таким чином, Ліверпуль вирвав перемогу 2:1.
Відео голу Аліссона
- За 2 тури до завершення сезону Ліверпуль програє Челсі, який на потрібному для "мерсисайдців" четвертому місці, всього один бал. Ще три очки Ліверпуль програє Лестеру.