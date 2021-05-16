Фиорентина – Наполи 0:2
Голы: Инсинье, 56, Ванути, 67 (авт)
Удаление: Драговски, 56 (Фиорентина)
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В 37 туре Наполи одержал важную победу над Фиорентиной. Победа во Флоренции позволила команде из Неаполя взобраться на 3 место.
- В начале матча вперед Наполи мог вывести Зелински, но дальний удар хавбека отбил Террачано. На 33 минуте "фиалок" спас каркас ворот после выверенного удара Инсинье со штрафного.
- После перерыва футболисты Наполи заработали пенальти. Инсинье не смог забить с отметки, но добил мяч в пустой угол. На 67 минуте мяч во второй раз побывал в воротах хозяев. После удара Зелинского мяч попал к Ванути и полетел в противоположный от вратаря угол.
Фиорентина – Наполи видеообзор
Плохие новости для Ювентуса
- Свой матч 37 тура еще не сыграл Милан. Если "россонери" победят Кальяри, то гарантированно выйдут в Лигу чемпионов.
- Тогда Наполи и Ювентус в 38 туре определят, кто же заберет четвертую путевку в Лигу чемпионов.
- Ювентусу обязательно нужно побеждать Болонью и надеяться на осечку Наполи в игре против Вероны.