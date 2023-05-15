Врач Арсенала объяснил ситуацию с травмированными игроками: сыграет ли Зинченко в сезоне-2022/2023

Лондонский Арсенал блеклой игрой в последних турах оставляет себя шансом на чемпионство в АПЛ-2022/2023. В конце сезона "канониры" еще и потеряли несколько игроков основы.

В последних турах Микель Артета не может рассчитывать сразу на троих игроков основного состава Арсенала. В лазарете команды находятся Габриэл Мартинелли, Уильям Салиба и Александр Зинченко.

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Не делает окончательных выводов

Врач "канониров" Гэри О'Дрисколл прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами. Медик футбольного клуба положительно мыслит о скорости восстановления находящихся в лазарете игроков.

Что касается Мартинелли, то Габриэл получил небольшое повреждение и, скорее всего, еще сыграет в сезоне-2022/2023. Относительно Салиба и Зинченко врач Арсенала дал схожий прогноз.

О'Дрисколл заверил, что всем коллективом они работают на то, чтобы травмированные футболисты еще помочь Арсеналу в текущем сезоне.

Мартинелли травмирован. Это был ужасный фол, позорное нарушение правил. Имеет небольшое повреждение, но должно быть в порядке. Думаю, к концу сезона вернется в поле. Относительно Зинченко не уверен. Увидим. Все работают, чтобы возвратиться к концу сезона. То же касается Салиба,

– заявил О'Дрисколл.

Отметим, что Арсенал в предыдущей игре неожиданно дома был разгромлен Брайтоном 0:3. Это поражение снизило шансы "канониров" на чемпионство в АПЛ-2022/2023. Отставание от МанСити увеличилось до 4 баллов. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе.

До травмы Мартинелли успел провести за лондонский клуб 46 матчей, отличившихся 15 голами и 6 ассистами.

Что касается Салиба, то защитник провел в сезоне-2022/2023 за Арсенал уже 33 встречи. 22-летний французский футболист забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Отдельно следует выделить нашего земляка Зинченко. Александр в своем первом сезоне за "канониров" уже отыграл 33 поединка, в которых забил дебютный гол и отдал 2 ассиста.

Интересно, что перед матчем против Брайтона стало известно, что Александр не сыграет за лондонцев до конца текущего сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую получил в игре против Ньюкасла. Однако впоследствии появилось опровержение. Зинченко был замечен на тренировке Арсенала. Украинец занимался в общей группе. Артета тоже не подтвердил самые плохие прогнозы относительно левого защитника.

Но в заявку Арсенала на игру против Брайтона Зинченко так и не попал.

К слову. Впереди у Арсенала еще два матча АПЛ – против Ноттингем Форест (20 мая) и Вулверхэмптона (28 мая).