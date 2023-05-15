В первом тайме МанСити вышел вперед после гола Илкая Гюндогана 0:1. К перерыву Эрлинг Холанд удвоил преимущество "горожан". Команды ушли на отдых в 0:2 на табло "Гудисон-Парк".

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Оригинальность от забивного форварда

После 15-минутного отдыха мяч еще раз побывал во владениях Эвертона. Дубль оформил Гюндоган. Илкай довел счет до разгромного 0:3. На этом команда Пепа Гвардиолы остановилась и больше не забивала. Финальный свисток зафиксировал счёт встречи 0:3 в пользу МанСити.

Эвертону, за который выступает украинец Виталий Миколенко, не удалось отобрать очки у лидера и помочь Арсеналу приблизиться к первому месту.

Отметим! В 36-м туре Арсенал дома был разгромлен Брайтоном 0:3. "Канониры" фактически упустили шансы на чемпионство в этом сезоне АПЛ. Теоретически еще есть шансы, но для этого нужно побеждать во всех последующих матчах и надеяться на потерю баллов от МанСити.

Гол в ворота Эвертона стал для Холанда 36-м в 33-х сыгранных поединках сезона-2022/2023 АПЛ. Также в активе Эрлинга 7 ассистистов в матчах Английской Премьер-лиги.

После победного матча забивной нападающий сборной Норвегии показал, как собственноручно переправил цифру в 35 голов на своих бутсах. Голланд просто взял маркер и зачеркнул цифру "5", написав вместо нее "6".

С таким темпом Эрлингу предстоит еще не раз переправлять цифры на своих бутсах. Норвежец продолжает забивать почти в каждом матче и вести МанСити в новые трофеи.



Холанд переправил цифру голов на своих бутсах / Фото из инстаграммы Эрлинга

Пока Сити лидирует в АПЛ, имея преимущество над вторым Арсеналом в 4 балла. Но у "горожан" еще и есть игра в запасе. "Канониры" выдохлись в конце сезона, их игра далека от идеальной.

Также подопечные Гвардиолы продолжают сражаться за кубок Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче Манчестер Сити расписал мировую 1:1 с мадридским Реалом. Их вторая встреча состоится 17 мая в Манчестере.

3 июня Мансити сыграет в финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед. Сразу на трех фронтах продолжают играть "горожане".

Эрлинг Холанд разрывает Английскую Премьер-лигу

1 июля 2022 года Манчестер Сити объявило о подписании Эрлинга Холанда. Английский гранд заключил контракт с норвежцем до 30 июня 2027 года.

Почти сразу же футболист стал главным бомбардиром и лидером команды. Защитникам соперников очень сложно играть против такого таранного нападающего, рост которого без 5 сантиметров будет 2 метра. И это только в 22 года.

Уже в своем первом сезоне за "горожан" Холанд уже провел 48 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 52 гола и отдал 8 ассистов.

Еще в 28-м туре Эрлинг побил рекорд по голам в одном сезоне АПЛ. До этого результативное достижение принадлежало Энди Коулу и Алану Ширеру, которые отличились по 34 раза в воротах соперников в одном сезоне.

К слову. Впереди в МанСити три игры в АПЛ – против Челси, Брайтона и Брентфорда. Также финал Кубка Англии против МЮ и вторая встреча в ЛЧ против Реала. В случае победы Сити сыграет еще и в финале Лиги чемпионов против победителя пары Интер – Милан.