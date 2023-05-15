В первом тайме МанСити вышел вперед после гола Илкая Гюндогана 0:1. К перерыву Эрлинг Холанд удвоил преимущество "горожан". Команды ушли на отдых в 0:2 на табло "Гудисон-Парк".
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Оригинальность от забивного форварда
После 15-минутного отдыха мяч еще раз побывал во владениях Эвертона. Дубль оформил Гюндоган. Илкай довел счет до разгромного 0:3. На этом команда Пепа Гвардиолы остановилась и больше не забивала. Финальный свисток зафиксировал счёт встречи 0:3 в пользу МанСити.
Эвертону, за который выступает украинец Виталий Миколенко, не удалось отобрать очки у лидера и помочь Арсеналу приблизиться к первому месту.
Гол в ворота Эвертона стал для Холанда 36-м в 33-х сыгранных поединках сезона-2022/2023 АПЛ. Также в активе Эрлинга 7 ассистистов в матчах Английской Премьер-лиги.
После победного матча забивной нападающий сборной Норвегии показал, как собственноручно переправил цифру в 35 голов на своих бутсах. Голланд просто взял маркер и зачеркнул цифру "5", написав вместо нее "6".
С таким темпом Эрлингу предстоит еще не раз переправлять цифры на своих бутсах. Норвежец продолжает забивать почти в каждом матче и вести МанСити в новые трофеи.
Холанд переправил цифру голов на своих бутсах / Фото из инстаграммы Эрлинга
Пока Сити лидирует в АПЛ, имея преимущество над вторым Арсеналом в 4 балла. Но у "горожан" еще и есть игра в запасе. "Канониры" выдохлись в конце сезона, их игра далека от идеальной.
Также подопечные Гвардиолы продолжают сражаться за кубок Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче Манчестер Сити расписал мировую 1:1 с мадридским Реалом. Их вторая встреча состоится 17 мая в Манчестере.
3 июня Мансити сыграет в финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед. Сразу на трех фронтах продолжают играть "горожане".
Эрлинг Холанд разрывает Английскую Премьер-лигу
- 1 июля 2022 года Манчестер Сити объявило о подписании Эрлинга Холанда. Английский гранд заключил контракт с норвежцем до 30 июня 2027 года.
- Почти сразу же футболист стал главным бомбардиром и лидером команды. Защитникам соперников очень сложно играть против такого таранного нападающего, рост которого без 5 сантиметров будет 2 метра. И это только в 22 года.
- Уже в своем первом сезоне за "горожан" Холанд уже провел 48 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 52 гола и отдал 8 ассистов.
- Еще в 28-м туре Эрлинг побил рекорд по голам в одном сезоне АПЛ. До этого результативное достижение принадлежало Энди Коулу и Алану Ширеру, которые отличились по 34 раза в воротах соперников в одном сезоне.