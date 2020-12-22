Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал, что переболел коронавирусов в легкой форме.

Несмотря на это, восстановление после болезни было чрезвычайно сложным. Последствия коронавируса он назвал специфическими. Об этом Сидорчук рассказал в интервью "Динамо Киев от Шурика".

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"Болел в легкой форме. Три дня была температура 37, исчезли запахи и вкус, тело ломило, поясницу отдельно – такое ощущение, что туда вбивают железный клин. По поводу физического состояния очень интересно. Выходить было сложно. Мне повезло, что я еще немного пропустил – 10-11 дней. Но выходить реально было тяжеловато, не совсем приятные ощущения. Непонятно и ново, первый раз в жизни почувствовал такое", – отметил капитан Динамо.

29-летний полузащитник добавил, что не оправился после болезни до конца до сих пор.

Сидорчук переболел COVID-19: коротко

После товарищеской встречи сборной Украины против Польши у Сидорчука был обнаружен положительный тест на коронавирус. Поэтому игроку пришлось две недели провести отдельно от семьи.

Этот сезон пока не является результативным для полузащитника. В этом сезоне Сидорчук сыграл в "сине-белой" футболке 10 матчей, где не запомнился голевыми действиями. Но роль разрушителя атак соперника полностью легла на плечи футболиста.