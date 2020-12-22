Вперше в житті відчув таке: капітан Динамо розповів про наслідки коронавірусу
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук розповів, що перехворів коронавірусів в легкій формі.
Незважаючи на це, відновлення після недуги було надзвичайно складним. Наслідки коронавірусу він назвав специфічними. Про це Сидорчук розповів в інтерв'ю "Динамо Киев от Шурика".
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"Перехворів у легкій формі. Три дні була температура 37, зникли запахи і смак, тіло ломило, поперек окремо – таке відчуття, що туди вбивають залізний клин. З приводу фізичного стану дуже цікаво. Виходити було складно. Мені пощастило, що я ще трохи пропустив – 10-11 днів. Але виходити реально було важкувато, не зовсім приємні відчуття. Незрозуміло і ново, перший раз в житті відчув таке", – зазначив капітан Динамо.
29-річний півзахисник додав, що не оговтався після хвороби до кінця і досі.
Сидорчук перехворів COVID-19: коротко
Після товариської зустрічі збірної України проти Польщі у Сидорчука був виявлений позитивний тест на коронавірус. Тому гравцеві довелося два тижні провести окремо від сім'ї.
Цей сезон поки не є результативним для півзахисника. У цьому сезоні Сидорчук зіграв у "синьо-білої" футболці 10 матчів, де не запам'ятався гольовими діями. Але роль руйнівника атак суперника повністю лягла на плечі футболіста.
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