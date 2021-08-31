Ангеліна Калініна (Україна) – Маяр Шеріф (Єгипет) 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)

Тенісистки провели на корті 1 годину 51 хвилину. Ангеліна Калініна за підсумками трьох сетів переграла суперницю з Єгипту.

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Старт матчу українка провалила – 0:3 на користь Маяр. Ангеліна вчасно зібралась та взяла три гейми поспіль. Калініна відплатила тією ж монетою та взяла одну подачу суперниці. Однак робити було це вкрай складно, українка відіграла два брейки та зрівняла рахунок – 3:3.

Після екватору сету тенісистки почали помилятись на власних подачах, віддаючи гейми. Шеріф помилилась у дев'ятому геймі, дозволивши українці впритул наблизитись у рахунку – 4:5. Однак цього було замало. Єгиптянка на подачі суперниці зробила подвійник сет-пойнт та взяла першу партію – 4:6.

Цікаво! Для Калініної це був другий матч проти Шеріф у кар'єрі. Ангеліна вже перемагала єгиптянку у фіналі турніру у Монпельє на початку липня 2021 року.

Шалений камбек українки

А ось у другому сеті на корті була зовсім інша Калініна. Ангеліна віддала суперниці лише один третій гейм та зрівнялась за сетами. Слід відзначити останній сьомий гейм, коли дівчата видали просто вражаючий теніс. Вони по черзі відігравали сет-пойнти, але сильнішою була цього разу вже українка – 6:1.

За схожим сценарієм розвивався і третій вирішальний сет. Калініна впевнено повела за геймами – 3:0. Четвертий залишився за Маяр, він став її останнім у матчі. Українка переконливо довела зустріч до перемоги – 6:1. За два сети Калініна віддала суперниці лише два гейми – неймовірний результат.

Ангеліна Калініна вперше з 2018 року зіграє у другому колі US Open. В 1/32 на неї чекати значно складніший матч. Її суперницею буде німкеня Анджелік Кербер, яка стала кривдницею іншої українки на старті турніру Даяни Ястремської. Зустріч відбудеться 1 вересня.

Калініна – Шеріф відеоогляд поєдинку