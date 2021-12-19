В мужском масс-старте украинцев не будет

Выступить в масс-старте смогут не все, лишь 30 лучших биатлонистов. Принцип отбора в гонки следующий: топ-25 общего зачета Кубка мира попадают автоматически, а еще пять спортсменов отбираются за счет наилучших результатов на этом этапе.

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К сожалению, в мужской масс-старт не пробился ни один представитель Украины. Зато трем украинским биатлонисткам удалось пробиться в тридцатку лучших.

Елена Билосюк будет стартовать под 23-м номером, Юлия Джима – 25-я, а Дарья Блашко – 27-я.

Билосюк и Блашко продемонстрировали успешные выступления в спринте и преследовании. Оба раза они финишировали в топ-30. Украинки набрали более 30 очков за этот этап. Эти балы позволили Елене подняться в зачете. Также на попадание трех украинок в масс-старт повлияло то, что многие спортсменки не выйдут сегодня на старт.

Поэтому Джима и Белосюк попали в гонку по первой квоте, а Блашко – по второй.

К слову. Впервые за три года сразу три украинки попали в масс-старт. В сезоне 2018/2019 пять представительниц Украины были заявлены в гонку с массовым стартом.