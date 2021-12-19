Джима и Пидручный выступят в Германии
Рождественская гонка проводилась в Рупольдинге до 2001 года включительно. Затем шоу-гонку перенесли на арену стадиона "Шальке" в немецком Гельзенкирхене.
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Однако в этом году, как и в 2020-м, из-за коронавирусных ограничений мероприятие состоится в Ропольдинге.
Условия соревнований останутся неизменными. В Рупольдинге будут стартовать 10 лучших команд, каждая из которых состоит из одного биатлониста и одной биатлонистки. Гонка подобна одиночной смешанной эстафете на Кубке мира.
Украину в Рождественской гонке будут представлять Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Также известны еще четыре пары-участницы.
Германию представит Бенедикт Долль и Франциска Пройсс, и Эрик Лессер, и Янина Хеттих. У россиян выступят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова.
Победы украинцев в Рождественских гонках
- Украинцы дважды побеждали в традиционном предновогоднем шоу.
- Впервые это удалось Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле. В 2008 году они возглавили пьедестал.
- В 2014 году Валентина Семеренко и Сергей Семенов одержали победу в шоу-гонке.