У чоловічому мас-старті українців не буде

Виступити у мас-старті зможуть не всі, лише 30 найкращих біатлоністів. Принцип відбору до гонки наступний: топ-25 загального заліку Кубка світу потрапляють автоматично, а ще п'ять спортсменів відбираються за рахунок найкращих результатів на цьому етапі.

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На жаль, у до чоловічого мас-старту не пробився жоден представник України. Натомість трьом українським біатлоністкам вдалося пробитися до тридцятки найкращих.

Олена Білосюк буде стартувати під 23-м номером, Юлія Джима – 25-та, а Дар'я Блашко – 27-ма.

Білосюк та Блашко продемонстрували успішні виступи в спринті та переслідуванні. Обидва рази вони фінішували у топ-30. Українки набрали понад 30 очок за цей етап. Ці бали дозволили Олені піднятися у заліку. Також на попадання трьох українок до мас-старту вплинуло те, що багато спортсменок не вийдуть сьогодні на старт.

Тож Джима та Білосюк потрапили до гонки за першою квотою, а Блашко – за другою.

До слова. Перше за три роки відразу три українки потрапили до мас-старту. У сезоні 2018/2019 п'ять представниць України були заявлені до гонки з масовим стартом.