Впервые в сезоне Кубка мира обнаружен коронавирус среди биатлонистов

В немецком Обергофе 7 января стартует этап Кубка мира по биатлону. Соревнования еще не успели начаться, однако все же подарили много сюрпризов для спортсменов.

Впервые за сезон

Сначала участникам пятого этапа Кубка мира сообщили, что из-за погодных условий придется перенести открытие соревнований. Затем из-за сильного ливня биатлонистам пришлось тренироваться за пределами стадиона. Также на трибуны в Обергофе не смогут попасть болельщики.

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На этот раз в Международном союзе биатлонистов сообщили, что было проведено 250 ПЦР-тестов, однако среди них один положительный. Оказалось, что коронавирусом заболел представитель России.

Один спортсмен из команды России сдал положительный тест и был изолирован,

– говорится в сообщении.

В Союзе биатлонистов России уже сообщили, что положительный тест сдал Эдуард Латыпов, являющийся одним из лидеров сборной Российской Федерации.

Латипов входит в топ-5 общего зачета Кубка мира. В этом сезоне он четыре раза поднимался на пьедестал Кубка мира.

По информации федерации, "Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно".