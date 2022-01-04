Билосюк пропустит этап в Оберхофе
Этап в Оберхофе пропустит капитанка сборной Украины Елена Билосюк. Тренер сборной Украины Урош Велепец рассказал, что она продолжит подготовку на сборе в Поклюке (Словения).
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Гонки в Германии пропустят Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Обе восстанавливаются после инфекции на сборе в Поклюке.
Билосюк и Петренко в составе сборной Украины заменят Валентина Семеренко и Екатерина Бех. Остались в составе Юлия Джима, Дарья Блашко и Ольга Абрамова.
Состав женской команды
- Юлия Джима
- Дарья Блашко
- Валентина Семеренко
- Ольга Абрамова
- Екатерина Бех.
В мужской сборной в Оберхове вернется основной состав, пропускавший этап в Анси. Речь идет о Дмитрии Подручном, Артеме Приме, Антоне Дудченко и Богдане Цимбале.
В составе сборной Украины шестеро биатлонистов. Наставник команды Юрай Санитра включил также Артема Тищенко и Тараса Лесюка.
Состав мужской команды
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Тищенко
- Тарас Лесюк.