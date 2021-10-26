Впервые в истории: женская сборная Украины разгромно проиграла Испании в отборе на ЧМ-2023

Женская сборная Украины потерпела поражение в домашнем матче против Испании (0:6) в отборе на чемпионат мира-2023. В предыдущем матче было разгромлено сборную Фарерских островов – 4:0.

Украина – Испания 0:6

Голы: Путельяс, 9, Исаса, 33, 82, Эйсагирре, 68, Апанащенко, 84 (авт.), Редондо, 90+2

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Это была первая встреча за 23 года между командами: в 1997 и 1998 годах, играя в отборе на чемпионат мира, сборная украины дважды одержала победу.

Что повторения такого результата не будет, понятно стало еще в первом тайме. Сначала Путельяс удачно добила мяч в наши ворота после отскока, а на 22 минуте Исаса, делая пас, случайно записала на свой счет гол – мимо мяча, который катился в створ, синхронно махнули наши вратарь с защитницей и форвард гостей.

Во втором тайме игра вроде бы стала лучше, было несколько моментов, но только сначала. А в конце игры украинки опустили руки и позволили соперницам забить еще четыре раза после грубых обрезок.

Феноменальная Испания забила 23 гола в трех матчах, а наша сборная будет ждать ноября, чтобы набрать свои очки в матче с Шотландией.

Украина – Испания видеообзор