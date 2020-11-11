Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец раскритиковал судейство в матчах против "Десны" и "Колоса". Он считает, что в УПЛ не предпринимают радикальных действий после таких грубых ошибок рефери.

В 9-м туре УПЛ "Минай" встречался против "Десны", где на 80-й минуте Филипп Будковский забил единственный гол за черниговскую команду и принес победу команде Рябоконя. Спортдиректор закарпатского клуба Михаил Кополовец на эмоциях высказался о позорном судействе в поединке, сообщает "Футбольный формат".

Как состоялся матч "Десна" победила "Минай" благодаря голу из офсайда: видео

Обвинения в сторону судей

Кополовец положительно отметил игру своих футболистов, которые выложились на поле на все 100%, но не может смотреть в их глаза, когда арбитр делает такие детские ошибки.

Хочу, чтобы комитет обратил внимание на такие ошибки арбитров. В УПЛ начинается какой-то беспорядок. Уже второй матч подряд рефери решают судьбу матча – там на 93-й минуте ставят пенальти в наши ворота, а тут засчитывают гол из метрового офсайда. Потом обижаются, что мы комментируем работу судей,

– заявил Кополовец.

По словам спортивного директора "Миная", обидно, что такие ошибки судей уменьшают уважение к сопернику. Михаил считает, что оба проигрышных матча не должны были завершаться именно с таким счетом. Футболисты не виноваты, что судьи во время матча занимаются беспределом.

Судейством в первом тайме Кополовец остался доволен. Но после перерыва он был шокирован, что вытворяли арбитры в поединке.

"О работе арбитров в первой 45-минутке не могу ничего сказать, а вот во втором тайме их словно подменили. Эти судьи вышли из Первой лиги, но складывается впечатление, что они там и остались. Не хочу никого обижать, но я не мог молчать после такой встречи. Вы постоянно ошибаетесь только в пользу наших соперников. Им не жалко наших игроков", – на эмоциях сказал Кополовец.

Добавим, что в стартовые минуты поединка Нуриев имел шанс записать свою фамилию на табло местного стадиона, но попал в штангу. Поэтому единственный гол на 80-й минуте от Будковского решил судьбу матча. Победа "Десны" 1:0.