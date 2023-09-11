Уникальный случай: впервые в истории тенниса сменились первые ракетки мира во всех разрядах

В США с 28 августа по 10 сентября продолжался последний "мейджор" 2023 года. После его окончания обновился рейтинг теннисистов, который зафиксировал уникальное явление в этом виде спорта.

Победителями в одиночных разрядах Открытого чемпионата США стали Новак Джокович и Коко Гофф, в парах же триумфовали – Раджив Рэм / Джо Солсбери и Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф. Такие результаты повлияли на смену лидеров рейтинга в мировом теннисе, пишет 24 Канал.

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Исторический случай – впервые одновременно изменились первые ракетки мира во всех разрядах

Первой ракеткой мира среди мужчин снова стал Новак Джокович. Победив на US Open, он завоевал рекордный 24-й титул Grand Slam в карьере и сместил с первой строчки испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Таким образом, серб вернулся на первую строчку в рейтинге и начал рекордную 390-ю неделю в статусе лидера Тура.

В женском теннисе началась черная полоса в истории. Рейтинг WTA возглавила спортсменка без флага, фанатка самопровозглашенного президента Беларуси, которая продолжает посещать Россию – Арина Соболенко. Она уступила в финале американского "мейджора" Коко Гофф и впервые за 75 недель сместила с первой строчки рейтинга Игу Швентек.

В парном разряде также произошли смены лидеров. Среди мужчин мировой рейтинг возглавил Остин Крайчек вместо Нила Скупски, а у женщин номером 1 теперь является Джессика Пегула, сместившая с первого места Катержину Синякову.

. Первой ракеткой Украины среди мужчин сейчас является Виталий Сачко (ATP: 162), а среди женщин – Элина Свитолина (WTA: 25)