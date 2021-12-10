Дебютные медали

Анастасия Новосад добыла золото, а Ольга Полюк – бронзу. Для обоих это первые награды в личных соревнованиях на Кубке мира. До этого обе спортсменки останавливались в шаге от пьедестала – на четвертых местах. А для Украины это впервые, когда сразу двое ее спортсменок представлены на пьедестале.

Напомним Украина завоевала бронзу по фристайлу на этапе кубка мира по лыжной акробатике

После первого финала, сразу две украинки финишировали первыми, с одинаковыми баллами – 88,51, что не часто бывает в акробатике.

Украинки прыгали последними. Первой среди наших спортсменок это сделала Полюк, набрав 79,75 балла. Это гарантировало ей как минимум попадание на подиум, ведь опережала ее лишь китаянка Сю Ментао. Остальные соперницы были позади.

Еще лучше с прыжком справилась Анастасия Новосад, набравшая 98,70 баллов. Она и стала победительницей. Для нее это первая в карьере победа на этапе кубка мира.

Новосад – лишь третья украинка в истории, одержавшая победу в женской лыжной акробатике на этапе кубка мира. До нее это удавалось только Ольге Волковой в 2012 году и Надежде Мохнацкой в 2020 году.