Дебютні медалі

Анастасія Новосад здобувала золото, а Ольга Полюк – бронзу. Для обох це перші нагороди в особистих змаганнях на кубку світу. До цього обоє спортсменок зупинялися за крок до п'єдесталу – на четвертих місцях. А для України це вперше, коли одразу двоє її спортсменок представлені на п'єдесталі.

Нагадаємо Україна завоювала бронзу з фристайлу на етапі кубка світу з лижної акробатики

Після першого фіналу, одразу дві українки фінішували першими, з однаковими балами – 88,51, що не часто буває в акробатиці.

Українки стрибали останніми. Першою серед наших спортсменок це зробила Полюк, набравши 79,75 бала. Це гарантувало їй як мінімум потрапляння на подіум, адже випереджала її лише китаянка Сю Ментао. Решта суперниць були позаду.

Ще краще зі стрибком впоралася Анастасія Новосад, яка набрала 98,70 балів. Вона і стала переможницею. Для неї це перша в кар'єрі перемога на етапі кубка світу.

Новосад – лише третя українка в історії, яка здобула перемогу в жіночій лижній акробатиці на етапі кубка світу. До неї це вдавалося тільки Ользі Волковій у 2012 році та Надії Мохнацькій у 2020 році.