Кейли Хамфрис победила в женском монобобе, впервые представленном на зимней Олимпиаде. На подиум она поднялась как американская спортсменка. Хотя еще два месяца назад вопрос ее участия в Олимпиаде был открыт. А две предыдущие золотые награды она завоевала для сборной Канады.

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Скандальное покидание Канады

Кейли Хамфрис до этого выступала в двойке. И на домашней Олимпиаде-2010 в Ванкувере впервые стала олимпийской чемпионкой. Свое чемпионское звание подтвердила и на Олимпиаде-2014 в Сочи. А уже в Пхенчхане-2018 она стала только бронзовым призером.

Именно после этого у нее возник конфликт с федерацией бобслея Канады. Хамфрис обвинила главного тренера бобслейной команды Тодда Хейза в харасменте. Однако здесь следует заметить, что речь шла не о сексуальных притязаниях, а о психологическом давлении и словесных обидах. Как пример она вспомнила случай, когда он больше часа высказывал ей личные претензии.

Дошло до того, что когда она вернулась после Олимпиады-2018 в Канаду, то ее вещи были выброшены за пределы Олимпийского парка Канады.

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Хамфрис подала иск в суд на Хейза. А также на нескольких представителей федерации бобслея Канады, обвинив их в бездействии. Но проиграла это дело.

Спортсменка была готова продолжить выступать за команду Канады, правда, выдвинула ряд требований, в том числе и относительно дополнительных тренеров, терапевта и нового директора, чтобы избежать общения с Хейзом. Это обошлось бы для Канады в десятки тысяч долларов. Так что после нескольких месяцев обсуждений в федерации отказались.

После этого она решила покинуть Канаду. В сентябре 2019 года ей разрешили покинуть сборную. Перебравшись в Калифорнию, она принялась выступать за США. Хотя было много проблем. Ей поначалу самостоятельно пришлось оплачивать тренеров. Еще одна проблема – она долго не могла получить гражданство страны. А без него не имел права выступать на Олимпиаде-2022. При этом, что за сборную США она уже к тому времени выступала на других турнирах, в том числе на этапах чемпионата мира, где в 2020 году стала чемпионкой мира в двойке, а в 2021 году – в двойке и монобобе. И только в декабре 2021 года ей официально предоставили гражданство США. Следовательно, она смогла выступить на Олимпиаде.

При этом Китай и Россия предлагали выступать за их страны, значительно упростив условие получения гражданства. Но она отказалась.

Новое достижение на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине Хамфрис стала победительницей в монобобе. Таким образом, она стала первой спортсменкой в ​​истории зимних Олимпиад, которая получила золотые награды за две разные страны. В ее случае – США и Канады.

Однако Хамфрис не единственная спортсменка, получавшая золотые награды для разных стран. Дэниэль Кэррол в 1908 году получил золотую награду в составе сборной Австралии по регби на Олимпиаде в Лондоне. А уже в 1920 году он выиграл золотую медаль в качестве американского регбиста на олимпиаде в Антверпене.

Тяжелоатлет Кахи Кахиашвили родился в Грузии. В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне он выступил в составе так называемой Объединенной команды. Случилось это потому, что советский Союз в то время развалился, а независимые государства, в том числе Грузия, не смогли получить лицензии на Олимпиаду. Там он получил золотую награду.

В 1994 году Кахиашвили перебрался в Грецию, где получил имя Акакиос Какиашвилис. Еще дважды побеждал на Олимпиадах уже под флагом Греции – в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Притом, что в 2006 году Кахиашвили снова получил грузинское гражданство.