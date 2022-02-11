Впервые в истории клуба: Палкин объяснил, почему Шахтер продал футболиста в российский клуб
Источник:ТК "Футбол"
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением по поводу перехода защитника Марка Мампасси в московский Локомотив.
Палкин заявил, что родители футболиста были серьезно настроены на переход Марка в московский клуб.
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"Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть или мы хотим уйти, среднего не дано", – начал он.
Движений для маневра особо не было. Я понимал, что есть год контракта, через полгода уже оставалось бы совсем ничего. Решили принять предложение и продать Локомотиву. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги,
– сказал Палкин.
Что известно о Мампассе и его трансфере
- Первую часть сезона Мампасси провел в аренде в Мариуполе. Московский Локомотив приобрел его у донецкого Шахтера за 4 миллиона евро.
- Марк играл за юношескую сборную Украины в возрасте до 19 лет. Украинские игроки, выступающие в российском чемпионате, вызов в ряды национальной команды не получают.
- По информации СМИ, Мампасси вроде бы готов взять российское гражданство, чтобы не быть легионером в тамошнем чемпионате. Сам же футболист заявил, что и дальше готов играть в сборной Украины.