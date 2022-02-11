Палкін заявив, що батьки футболіста були серйозно налаштовані на перехід Марка до московського клубу.
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"Були у мене складні переговори із його батьками, вони хотіли піти. У них така ситуація була: "Або ви нам даєте можливість бути у першій команді та грати, або ми хочемо піти, середнього не дано", – почав він.
Руху для маневру особливо не було. Я розумів, що має рік контракту, через півроку вже залишалося б зовсім нічого. Вирішили прийняти пропозицію Локомотива та продати його. Це перший раз в історії клубу, коли футболіста з академії безпосередньо продають за такі гроші,
– сказав Палкін.
Що відомо про Мампассі та його трансфер
- Першу частину сезону Мампассі провів в оренді у Маріуполі. Московський Локомотив придбав його у донецького Шахтаря за 4 мільйони євро.
- Марк грав за юнацьку збірну України віком до 19 років. Українські гравці, які виступають у російському чемпіонаті, виклик у лави національної команди не отримують.
- За інформацією ЗМІ, Мампассі начебто готовий взяти російське громадянство, щоб не бути легіонером у тамтешньому чемпіонаті. Сам же футболіст заявив, що і далі готовий грати у збірній України.