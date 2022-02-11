Палкін заявив, що батьки футболіста були серйозно налаштовані на перехід Марка до московського клубу.

Дивіться також Це меседж усім футболістам академії, – гендиректор Шахтаря про переїзд українця у Росію

"Були у мене складні переговори із його батьками, вони хотіли піти. У них така ситуація була: "Або ви нам даєте можливість бути у першій команді та грати, або ми хочемо піти, середнього не дано", – почав він.

Руху для маневру особливо не було. Я розумів, що має рік контракту, через півроку вже залишалося б зовсім нічого. Вирішили прийняти пропозицію Локомотива та продати його. Це перший раз в історії клубу, коли футболіста з академії безпосередньо продають за такі гроші,

– сказав Палкін.

Що відомо про Мампассі та його трансфер