Воспитанник Реала стал первым футболистом, которого купили за криптовалюту
Испанский футбольный клуб Интернасьонал стал первым на профессиональном уровне, кто купил футболиста за криптовалюту. Мадридский клуб из третьего дивизиона Испании приобрел нападающего Давида Баррала.
Сумму трансфера не разглашают
Этот трансфер вошел в историю футбола как первый, за который заплатили криптовалютой. Об этом сообщил Интернасьонал в своем твиттере.
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В клубе заявили, что необычный для футбола трансфер стал возможным благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.
Сумму трансфера не разглашают. В частности, специализированный портал Transfermarkt не указывает сумму трансфера.
37-летний Баррал подписал контракт с Интернасьоналем до лета 2021 года.
Форвард является воспитанником мадридского Реала, но за "сливочных" так и не дебютировал. Футболист сменил не одну команду. Он выступал за: Фуэнлабраду, Спортинг Хихон, Леванте, Гранаду, Кадис, АПОЭЛ, Расин и другие клубы.
Действительно ли трансфер Баррала первый?
- В 2018 году турецкий Харунустаспор расплатился за покупку Омера Фарука Кироглу 0,0524 биткоином и 2 500 турецких лир.
- Однако этот переход футболиста за биткоины состоялся на любительском уровне.
- В турецком клубе признались, что специально использовали криптовалюту, чтобы привлечь внимание к клубу.
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