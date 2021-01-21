Испанский футбольный клуб Интернасьонал стал первым на профессиональном уровне, кто купил футболиста за криптовалюту. Мадридский клуб из третьего дивизиона Испании приобрел нападающего Давида Баррала.

Сумму трансфера не разглашают

Этот трансфер вошел в историю футбола как первый, за который заплатили криптовалютой. Об этом сообщил Интернасьонал в своем твиттере.

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В клубе заявили, что необычный для футбола трансфер стал возможным благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.

FICHAJE

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Сумму трансфера не разглашают. В частности, специализированный портал Transfermarkt не указывает сумму трансфера.

Вниманию. По состоянию на 21 января один биткоин котируется в районе 1 миллиона гривен.

37-летний Баррал подписал контракт с Интернасьоналем до лета 2021 года.

Форвард является воспитанником мадридского Реала, но за "сливочных" так и не дебютировал. Футболист сменил не одну команду. Он выступал за: Фуэнлабраду, Спортинг Хихон, Леванте, Гранаду, Кадис, АПОЭЛ, Расин и другие клубы.

Действительно ли трансфер Баррала первый?