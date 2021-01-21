Іспанський футбольний клуб Інтернасьонал став першим на професійному рівні, хто купив футболіста за криптовалюту. Мадридський клуб з третього дивізіону Іспанії придбав нападника Давида Баррала.

Суму трансферу не розголошують

Цей трансфер увійшов в історію футболу як перший, за який заплатили криптовалютою. Про це повідомив Інтернасьонал у своєму твіттері.

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У клубі заявили, що незвичний для футболу трансфер став можливим завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту.

FICHAJE

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Суму трансферу не розголошують. Зокрема, спеціалізований портал Transfermarkt не вказує суму трансферу.

До уваги. Станом на 21 січня один біткоїн котирується в районі 1 мільйона гривень.

37-річний Баррал підписав контракт з Інтернасьоналем до літа 2021 року.

Форвард є вихованцем мадридського Реала, але за "вершкових" так і не дебютував. Футболіст змінив не одну команду. Він виступав за: Фуенлабраду, Спортінг Хіхон, Леванте, Гранаду, Кадіс, АПОЕЛ, Расін та інші клуби.

Чи справді трансфер Баррала перший?