Вихованець Реала став першим футболістом, якого купили за криптовалюту
Іспанський футбольний клуб Інтернасьонал став першим на професійному рівні, хто купив футболіста за криптовалюту. Мадридський клуб з третього дивізіону Іспанії придбав нападника Давида Баррала.
Суму трансферу не розголошують
Цей трансфер увійшов в історію футболу як перший, за який заплатили криптовалютою. Про це повідомив Інтернасьонал у своєму твіттері.
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У клубі заявили, що незвичний для футболу трансфер став можливим завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту.
Суму трансферу не розголошують. Зокрема, спеціалізований портал Transfermarkt не вказує суму трансферу.
37-річний Баррал підписав контракт з Інтернасьоналем до літа 2021 року.
Форвард є вихованцем мадридського Реала, але за "вершкових" так і не дебютував. Футболіст змінив не одну команду. Він виступав за: Фуенлабраду, Спортінг Хіхон, Леванте, Гранаду, Кадіс, АПОЕЛ, Расін та інші клуби.
Чи справді трансфер Баррала перший?
- У 2018 році турецький Харунустаспор розплатився за покупку Омера Фарука Кіроглу 0,0524 біткоїном і 2 500 турецьких лір.
- Однак цей перехід футболіста за біткоїни відбувся на аматорському рівні.
- У турецькому клубі зізналися, що спеціально використали криптовалюту, щоб привернути увагу до клубу.
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