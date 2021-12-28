Впервые в истории: бразильский клуб подписал контракт с украинским футболистом

Украинский полузащитник Никита Синицын подписал контракт с бразильским клубом Колатину, который представляет лигу штата Эшпириту-Санту.

В Бразилии следят за украинским футболом не только из-за своих земляков. Игрок в ближайшее время прибудет в расположение команды. Он станет первым в истории украинцем в чемпионате Бразилии.

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Вместе с украинцем Колатина подписала новозеландского полузащитника с японским гражданством Джои Омотани.

Бразильцы в Украине

Кстати, в Украине выступали 203 легионера из Бразилии. Первым стал Эмерсон Луис Фирмино, который в начале 1996 года усилил Днепр, но продержался в клубе всего полгода.

Самое большое количество матчей на счету Тайсона. Экс-игрок Металлиста и Шахтера провел в Украине 216 матчей.

В настоящее время в Украине выступает 36 бразильцев. Самый дорогой из них – полузащитник Шахтера Тете. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступал в чемпионате области за любительские команды. Играет на позиции центрального защитника и центрального полузащитника.