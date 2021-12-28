Гравець найближчим часом прибуде до розташування команди. Він стане першим в історії українцем у чемпіонаті Бразилії.
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Разом з українцем Колатіна підписала новозеландського півзахисника з японським громадянством Джої Омотані.
Бразильці в Україні
- До речі, в Україні виступали 203 легіонери з Бразилії. Першим став Емерсон Луїс Фірміно, який на початку 1996 року посилив Дніпро, але протримався в клубі всього півроку.
- Найбільша кількість матчів на рахунку Тайсона. Ексгравець Металіста та Шахтаря провів в Україні 216 матчів.
- На цей момент в Україні виступає 36 бразильців. Найдорожчим із них є півзахисник Шахтаря Тете. Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.