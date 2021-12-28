По информации источника, несмотря на то, что Юрченко находится в статусе свободного агента и ищет новую команду, Заря не рассматривает вариант сотрудничества со своим бывшим футболистом.
К слову Юрченко расторг контракт с Десной: у клуба долги перед главной звездой
Кстати, на сайте УПЛ Владлен до сих пор указан футболистом "мужиков". Юрченко выступал за луганчан с 2019 по 2021 годы.
Последний сезон в Десне
- Юрченко стал игроком Десны в июле 2021 года. Футболист пришел в команду в статусе свободного агента.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за команду Александра Рябоконя 7 поединков, в которых забил всего один гол и отличился двумя ассистами.
- Десна также потеряла двух опытных игроков – Филиппа Будковского и Андрея Тотовицкого. Случилось это еще до ухода Юрченко.