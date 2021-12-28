В Бразилии следят за украинским футболом не только из-за своих земляков. Игрок в ближайшее время прибудет в расположение команды. Он станет первым в истории украинцем в чемпионате Бразилии.

Смотрите такжеТехническая ошибка: звездный украинский футболист случайно попал в заявку Зари

Вместе с украинцем Колатина подписала новозеландского полузащитника с японским гражданством Джои Омотани.

Обратите внимание! Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступал в чемпионате области за любительские команды. Играет на позиции центрального защитника и центрального полузащитника.

Бразильцы в Украине