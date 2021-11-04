Удачная часть сезона для Ливерпуля

"Мерсисайдцы" с разницей в два гола завершили встречу с мадридским клубом – 2:0. Победу Ливерпулю принесли голы Диогу Жоты и Садио Мане. Следует отметить, что Атлетико с 36-й минуты играло в меньшинстве после удаления Фелипе Монтейро.

Больше о матче Ливерпуль без проблем победил Атлетико в Лиге чемпионов, которое играло в меньшинстве: видео

Английский клуб получил свою 25 победу подряд во всех турнирах (17 побед и 8 мировых). Безумную беспроигрышную серию демонстрируют подопечные Юргена Клоппа. Такой результат позволил команде немецкого специалиста повторить клубный рекорд, установленный в далеком 1982 году.

Тогда Ливерпуль одержал 20 побед, а еще 5 матчей были сыграны вничью. Победа в следующем туре АПЛ над Вест Хэмом позволит "мерсисайдцам" превзойти этот успешный рекорд.

Матч против "молотобойцев", за которых выступает украинец Андрей Ярмоленко, в английском первенстве состоится 7 ноября.