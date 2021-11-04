Вдала частина сезону для Ліверпуля

"Мерсісайдці" з різницею у два голи завершили зустріч із мадридським клубом – 2:0. Перемогу Ліверпулю принесли голи Діогу Жоти та Садіо Мане. Слід відзначити, що Атлетіко з 36-ї хвилини грало у меншості після вилучення Феліпе Монтейро.

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Англійський клуб здобув свою 25 звитягу поспіль в усіх турнірах (17 перемог та 8 мирових). Шалену безпрограшну серію демонструють підопічні Юргена Клоппа. Такий результат дозволив команді німецького фахівця повторити клубний рекорд, який був встановлений у далекому 1982 році.

Тоді Ліверпуль здобув 20 перемог, а ще 5 матчів були зіграні внічию. Перемога у наступному турі АПЛ над Вест Хемом дозволить "мерсісайдцям" перевершити цей успішний рекорд.

Матч проти "молотобійців", за яких виступає українець Андрій Ярмоленко, в англійській першості відбудеться 7 листопада.