Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский вернулся в команду после того, как игрок сдал положительный тест на коронавирус. Дебютный матч после возвращения стал настоящим триумфом для украинца.

Руслан Малиновский в стартовом составе Аталанты на матч против Фиорентины в рамках 11-го тура Серии А. Хавбек помог своей команде разгромить соперника на своем поле со счетом 3:0, пишет 24 канал.

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Оценки игроков

На 55-й минуте полузащитник сборной Украины исполнил перспективный штрафной. Стенка, которую выстроил голкипер соперника, вовсе не стала препятствием для удара Малиновского. Игрок легко обвел ее и пробил в незащищенный вратарем угол ворот. Драговски лишь провел взглядом мяч. Украинец установил счет встречи 2:0.

Аталанта еще однажды отличилась в воротах "фиалок". Окончательный счет встречи 3: 0.

Авторитетное издание WhoScored высоко оценило действия игроков. Наибольшую оценку они отдали Малиновскому. Украинец провел на поле 74 минуты и получил 8,6.

Второй в составе хозяев стал защитник Дьимсити – 8,5. А тройку лидеров замкнул Гатебур – 8,0. В составе гостей выше всего оценили игру Бонавентуры – 6.7.



Аталанта – Фиорентина: оценки игроков / Скриншот с WhoScored