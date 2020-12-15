Цей сезон для Аталанти можна назвати одним із найуспішніших у виконанні італійців. Їх виступи були вдалими не лише на внутрішній арені, а й на міжнародній. Клуб Руслана Маліновського заслужено був визнаний найкращим у Італії.

Авторитетна газета La Gazzetta dello Sport вибрала найкращу команду в Італії, яка зробила найбільший прорив у цьому сезоні. За підсумками року перемогу віддали Аталанті, за яку виступає українець Руслан Маліновський.

Оце так Маліновський завдяки розкішному голу став героєм матчу Аталанта – Фіорентина

Найкраща команда року

Торік підопічні Джана П'єра Гасперіні сенсаційно дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де на них чекав грізний суперник ПСЖ. Французи у драматичному матчі вирвали перемогу на останніх хвилинах зустрічі 1:2. Єдиний гол за Аталанту забив Маріо Пашаліч.

Цього розіграшу елітного турніру команда Маліновського вдруге поспіль вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів.