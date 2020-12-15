Попереду Ювентуса та Мілана: Аталанта Маліновського стала найкращою командою Італії
Цей сезон для Аталанти можна назвати одним із найуспішніших у виконанні італійців. Їх виступи були вдалими не лише на внутрішній арені, а й на міжнародній. Клуб Руслана Маліновського заслужено був визнаний найкращим у Італії.
Авторитетна газета La Gazzetta dello Sport вибрала найкращу команду в Італії, яка зробила найбільший прорив у цьому сезоні. За підсумками року перемогу віддали Аталанті, за яку виступає українець Руслан Маліновський.
Оце так Маліновський завдяки розкішному голу став героєм матчу Аталанта – Фіорентина
Найкраща команда року
Торік підопічні Джана П'єра Гасперіні сенсаційно дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де на них чекав грізний суперник ПСЖ. Французи у драматичному матчі вирвали перемогу на останніх хвилинах зустрічі 1:2. Єдиний гол за Аталанту забив Маріо Пашаліч.
Цього розіграшу елітного турніру команда Маліновського вдруге поспіль вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів.
- У Серії А справи у Аталанти йдуть не так вдало. За 10 матчів клуб здобув 17 очок. Такий показник дозволяє команді розташовуватись на 8 місці. Аталанта поступається лідеру чемпіонату 10 пунктами.
- У минулому турі жертвою підопічних Гасперіні стала Фіорентина. "Фіалки" програли з рахунком 3:0.
- У наступному поєдинку вони зустрінуться з Ювентусом. Матч відбудеться у середу, 16 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30.
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