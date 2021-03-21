Милан 21 марта сыграл на выезде против Фиорентины в 28 туре итальянской Серии А. "Россонери" вырвали победу в матче с пятью голами.

Фиорентина – Милан 2:3

Голы: Пульгар, 17, Рибери, 51 – Ибрагимович, 9, Диас, 57, Чалханоглу, 72

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Ибрагимович вышел в стартовом составе "россонери" и уже на 9-й минуте открыл счет во встрече. Швед получил заброс вблизи штрафной после позиционной атаки и вышел победителем из дуэли с голкипером – 0:1. Защитники сигнализировали об офсайде у Златана, но судьи не усмотрели ничего подобного.

Не долго "фиалки" проигрывали сопернику. Уже через восемь минут они сравняли счет. Пульгар взялся исполнять штрафной и с неудобного угла решился на удар. Футболист не прогадал, с этим ударом не смог справиться Доннарумма, хотя прикоснулся пальцами к мячу – 1:1.

"Вечный" Рибери и спаситель Чалханоглу

Настоящий шедевр мог удаться Пассельи. Центрбек находился спиной к владениям соперника, но пяткой умудрился пробить в сторону ворот Милана. Лишь каркас спас владения "россонери".

Свой убийственный момент упустила команда Стефано Пиоли. Ибрагимович парашютом перебросил голкипера – перекладина взяла на себя удар нападающего.

После перерыва оба клуба забили быстрые голы. Первыми во второй 45-минутке вперед вышли хозяева. "Вечный" Рибери получил сброс от Влаховича и расстрелял ворота – 2:1.

Уже через шесть минут гости сравняли счет. Диас оказался самым ловким в штрафной соперника после подачи с углового и в упор закатил мяч во владение Фиорентины – 2:2.

В середине второго тайма Чалханоглу ударом в дальний угол вырвал для команды победу – 2:3, успех праздновали футболисты Милана.

После победы "россонери" с 59 очками идут вторыми, уступая лидеру Интеру лишь 6 очков. Фиорентина располагается на 14 месте, в их активе 29 набранных пунктов.

Фиорентина – Милан: видеообзор