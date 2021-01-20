Кріштіану Роналду несподівано поспілкувався з власником колишнього клубу Флорентіно Пересом. Схоже, португалець сумує за часами проведеними у Реалі.

Португалець Кріштіану Роналду зустрівся на клубній базі Ювентуса з президентом Флорентіно Пересом. Про це повідомляє видання El Chiringuito.

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Хто став ініціатором цієї зустрічі та про що розмовляли сторони наразі невідомо. Наголосимо, що Кріштіану неодноразово заявляв, що сумує за кар'єрою у Мадриді. Можливо, португалець обговорив потенційне повернення у Реал.

У цьому сезоні Роналду зіграв у футболці Ювентуса 19 матчів у всіх турнірах. За цей час наколотив у ворота суперників 19 голів та двічі асистував партнерам по команді. Контракт зіркового футболіста з туринцями розрахований до кінця червня 2022 року.

Раніше Перес заявляв, що пишається кар'єрою Роналду, назвавши його гідним спадкоємцем Ді Стефано. Президент впевнений, що Кріштіану з тих футболістів, які одного разу повертаються у Реал.

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