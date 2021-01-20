Повернення зірки: Роналду провів розмову з президентом Реала на базі Ювентуса
Кріштіану Роналду несподівано поспілкувався з власником колишнього клубу Флорентіно Пересом. Схоже, португалець сумує за часами проведеними у Реалі.
Португалець Кріштіану Роналду зустрівся на клубній базі Ювентуса з президентом Флорентіно Пересом. Про це повідомляє видання El Chiringuito.
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Хто став ініціатором цієї зустрічі та про що розмовляли сторони наразі невідомо. Наголосимо, що Кріштіану неодноразово заявляв, що сумує за кар'єрою у Мадриді. Можливо, португалець обговорив потенційне повернення у Реал.
У цьому сезоні Роналду зіграв у футболці Ювентуса 19 матчів у всіх турнірах. За цей час наколотив у ворота суперників 19 голів та двічі асистував партнерам по команді. Контракт зіркового футболіста з туринцями розрахований до кінця червня 2022 року.
Раніше Перес заявляв, що пишається кар'єрою Роналду, назвавши його гідним спадкоємцем Ді Стефано. Президент впевнений, що Кріштіану з тих футболістів, які одного разу повертаються у Реал.
Кар'єра Роналду у Реалі: коротко
- Португалець перейшов з МЮ у клуб з Мадрида у 2009 році. За "Королівський клуб" грав протягом довгих 9 років. Цей період став одним із найбільш успішних у кар'єрі Кріштіану.
- У складі мадридців двічі ставав чемпіоном Іспанії, володарем Кубка та Суперкубка країни. Тричі підіймав над головою титул Клубного чемпіонату світу.
- У сезоні-2017/2018 уп'яте став переможцем Ліги чемпіоном разом з Реалом, причому втретє поспіль. По ходу турніру відзначився 15 забитими голами, які дозволили йому оновити власний рекорд і вшосте поспіль стати найкращим бомбардиром змагань.
- Також у кар'єрі Роналду є три Суперкубки УЄФА.
- 10 липня 2018 року офіційно підписав 4-річний контракт з Ювентусом.
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