17 июня ATP и WTA опубликовали обновленную версию календаря теннисного сезона, который возобновится в августе.

Как сообщается на официальном сайте WTA, первым турниром после паузы станут соревнования в Палермо (Италия), которые стартуют 3 августа.

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Календарь WTA до конца сезона

3 августа – Палермо

10 августа – уточняется

21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

31 августа – US Open

7 сентября – Стамбул

14 сентября – Мадрид

21 сентября – Рим, Страсбург

28 сентября – "Ролан Гаррос"

5 октября – Сеул

12 октября – Пекин

19 октября – Ухань, Наньчан

26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позже

2 ноября – "ВТБ Кубок Кремля", Токио

9 ноября – Итоговый турнир

16 ноября – Малый итоговый турнир

23 ноября – Гуанчжоу

В календаре ATP первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.

Календарь ATP на август-сентябрь

14 августа – Вашингтон

22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

31 августа – US Open

8 сентября – Китцбюэль

13 сентября – Мадрид

20 сентября – Рим

27 сентября – "Ролан Гаррос"

В середине июля ожидается дальнейшее обновление запланированного графика после "Ролан Гаррос", включая турниры в Азии перед европейскими турнирами в закрытых помещениях, кульминацией которого станет финал Nitto ATP в Лондоне, который завершит сезон.