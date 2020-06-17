Турнир серии "Грэнд Слэм" US Open состоится в 2020 году. Открытый чемпионат США, который ежегодно проходит в Нью-Йорке, решили не переносить.

Когда пройдет US Open

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что US Open состоится в запланированные сроки – с 31 августа по 13 сентября. Информацию подтверждают организаторы турнира.

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Турнир пройдет без болельщиков.

"USTA примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт", – написал Куомо в твиттере.

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм опубликовал новый медицинский протокол US Open, в котором частично отменены или смягчены ограничения, о которых говорилось ранее.

Медицинский протокол US Open

Отменен обязательный двухнедельный карантин после въезда в США. Более того, организаторы сообщают, что власти дали им гарантию: у игроков и их команд не будет проблем с въездом в страну;

добираться в Нью-Йорк все будут самостоятельно в удобные им сроки, а не на централизованных чартерных рейсах;

игроки не обязаны жить в турнирном отеле. При желании они могут снять частный дом;

игроки смогут взять с собой больше одного члена команды. В отеле им выделят по два номера, в которых могут жить по два человека. В частном доме ограничений нет.

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При этом документ отмечает, что все правила еще могут измениться.

Строгие ограничения были причиной недовольства многих игроков. Первая ракетка мира Новак Джокович утверждал, что из-за них, скорее всего, пропустит US Open.

Также сообщалось, что US Open может уменьшить количество участников.

В турнире сможет принять участие лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 5 место в рейтинге WTA.