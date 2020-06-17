17 червня ATP і WTA опублікували оновлену версію календаря тенісного сезону, який відновиться в серпні.

Як повідомляється на офіційному сайті WTA, першим турніром після паузи стануть змагання в Палермо (Італія), які стартують 3 серпня.

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Календар WTA до кінця сезону

3 серпня – Палермо

10 серпня – уточнюється

21 серпня – Цинциннаті (пройде в Нью-Йорку)

31 серпня – US Open

7 вересня – Стамбул

14 вересня – Мадрид

21 вересня – Рим, Страсбург

28 вересня – "Ролан Гаррос"

5 жовтня – Сеул

12 жовтня – Пекін

19 жовтня – Ухань, Наньчан

26 жовтня – Чженчжоу, турнір буде оголошений пізніше

2 листопада – "ВТБ Кубок Кремля", Токіо

9 листопада – Підсумковий турнір

16 листопада – Малий підсумковий турнір

23 листопада – Гуанчжоу

У календарі ATP першим турніром після паузи стануть змагання в Вашингтоні (США), які стартують 14 серпня.

Календар ATP на серпень-вересень

14 серпня – Вашингтон

22 серпня – Цинциннаті (пройде в Нью-Йорку)

31 серпня – US Open

8 вересня – Кітцбюель

13 вересня – Мадрид

20 вересня – Рим

27 вересня – "Ролан Гаррос"

В середині липня очікується подальше оновлення запланованого графіку після "Ролан Гаррос", включаючи турніри в Азії перед європейськими турнірами в закритих приміщеннях, кульмінацією якого стане фінал Nitto ATP в Лондоні, який завершить сезон.