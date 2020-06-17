Повернення тенісу: WTA та ATP назвали дати відновлення сезону
17 червня ATP і WTA опублікували оновлену версію календаря тенісного сезону, який відновиться в серпні.
Як повідомляється на офіційному сайті WTA, першим турніром після паузи стануть змагання в Палермо (Італія), які стартують 3 серпня.
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Календар WTA до кінця сезону
- 3 серпня – Палермо
- 10 серпня – уточнюється
- 21 серпня – Цинциннаті (пройде в Нью-Йорку)
- 31 серпня – US Open
- 7 вересня – Стамбул
- 14 вересня – Мадрид
- 21 вересня – Рим, Страсбург
- 28 вересня – "Ролан Гаррос"
- 5 жовтня – Сеул
- 12 жовтня – Пекін
- 19 жовтня – Ухань, Наньчан
- 26 жовтня – Чженчжоу, турнір буде оголошений пізніше
- 2 листопада – "ВТБ Кубок Кремля", Токіо
- 9 листопада – Підсумковий турнір
- 16 листопада – Малий підсумковий турнір
- 23 листопада – Гуанчжоу
У календарі ATP першим турніром після паузи стануть змагання в Вашингтоні (США), які стартують 14 серпня.
Календар ATP на серпень-вересень
14 серпня – Вашингтон
22 серпня – Цинциннаті (пройде в Нью-Йорку)
31 серпня – US Open
8 вересня – Кітцбюель
13 вересня – Мадрид
20 вересня – Рим
27 вересня – "Ролан Гаррос"
В середині липня очікується подальше оновлення запланованого графіку після "Ролан Гаррос", включаючи турніри в Азії перед європейськими турнірами в закритих приміщеннях, кульмінацією якого стане фінал Nitto ATP в Лондоні, який завершить сезон.