Возвращение Свитолиной: украинка заявилась на первые турниры в 2022 году
24 ноября 2021 , 19:22Читати новину українською
Источник:btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в тройку предварительных списков участников на турнирах в Австралии. Все они состоятся в январе 2022 года.
Украинка занимает 15 место рейтинга WTA. Ранее Элина Свитолина впервые с 2017 года покинула пределы топ-10.
К слову Свитолина впервые заговорила о завершении карьеры и назвала условие
Турниры, на которые заявилась украинка:
- 3 января: WTA 500 (Аделаида)
- 10 января: WTA 500 (уточняется)
- 17 января: Открытый чемпионат Австралии
Что известно о Свитолине
Элина Свитолина – самая титулованная теннисистка в истории Украины. Элина победила на 15 турнирах WTA.
Призовые украинки уже достигли более 21 миллиона долларов. Она первой из представительниц Украины вошла в топ-3 рейтинга WTA.
Также Свитолина первой в истории принесла Украине медаль Олимпийских игр по теннису. В Токио спортсменка завоевала бронзовую награду.