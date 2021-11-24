Возвращение Свитолиной: украинка заявилась на первые турниры в 2022 году

24 ноября 2021 , 19:22
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Источник:

btu.org.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в тройку предварительных списков участников на турнирах в Австралии. Все они состоятся в январе 2022 года.

Украинка занимает 15 место рейтинга WTA. Ранее Элина Свитолина впервые с 2017 года покинула пределы топ-10.

К слову Свитолина впервые заговорила о завершении карьеры и назвала условие

Турниры, на которые заявилась украинка:

  • 3 января: WTA 500 (Аделаида)
  • 10 января: WTA 500 (уточняется)
  • 17 января: Открытый чемпионат Австралии

Что известно о Свитолине

Элина Свитолина – самая титулованная теннисистка в истории Украины. Элина победила на 15 турнирах WTA.

Призовые украинки уже достигли более 21 миллиона долларов. Она первой из представительниц Украины вошла в топ-3 рейтинга WTA.

Также Свитолина первой в истории принесла Украине медаль Олимпийских игр по теннису. В Токио спортсменка завоевала бронзовую награду.

Автор: Юрій Семенюк