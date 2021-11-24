Украинка занимает 15 место рейтинга WTA. Ранее Элина Свитолина впервые с 2017 года покинула пределы топ-10.

К слову Свитолина впервые заговорила о завершении карьеры и назвала условие

Турниры, на которые заявилась украинка:

3 января: WTA 500 (Аделаида)

10 января: WTA 500 (уточняется)

17 января: Открытый чемпионат Австралии

Что известно о Свитолине

Элина Свитолина – самая титулованная теннисистка в истории Украины. Элина победила на 15 турнирах WTA.

Призовые украинки уже достигли более 21 миллиона долларов. Она первой из представительниц Украины вошла в топ-3 рейтинга WTA.

Также Свитолина первой в истории принесла Украине медаль Олимпийских игр по теннису. В Токио спортсменка завоевала бронзовую награду.