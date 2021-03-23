39-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович повернувся у збірну Швеції. Форвард не зміг стримати сліз на пресконференції національної команди.

Зворушливе повернення

У понеділок, 22 березня, Ібрагімович прибув у розташування шведської збірної та взяв участь у пресконференції. Златан востаннє виходив у футболці національної команди ще у 2016 році. Після цього швед заявив, що завершує кар'єру на рівні збірних.

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До нападника було багато запитань, а після одного з них швед не стримав сліз. Питання стосувалось реакції сім'ї футболіста на повернення у національну команду. Златан відповів, що це не надто хороше запитання. А його син Вінсент плакав, коли батько поїхав у табір шведської команди, але зараз вже все у добре.

Відповідаючи на це запитання Ібрагімович витирав сльози зі свого обличчя. Пресконференцію навіть довелось на деякий час зупинити, але після перерви Златан знайшов у собі сили та продовжив відповідати представникам ЗМІ.

An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team pic.twitter.com/FHljVukLM4 — The Sun Football (@TheSunFootball) March 22, 2021

До слова, футболіст вже повністю залікував травму стегна та готовий до березневих поєдинків збірної у відборі на чемпіонат світу-2022. Швеція зіграє три поєдинки за 6 днів, тому варто чекати ротацій у складі.

Матчі Швеції у березні

Грузія (25 березня)

Косово (28 березня)

Естонія (31 березня)

16 березня в інтернеті з'явилась шокуюча новина про виклик одного з найкращих шведських футболістів в історії у національну команду. Ібрагімович – найкращий бомбардир в історії шведської збірної. Вперше дебютував за національну команду у 2001 році. За 116 матчів швед забив 62 голи. Златан чотири рази грав на Євро та двічі на чемпіонатах світу.